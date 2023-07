Arezzo Wave live @ Darsena Pop

Musica. Energia. Ritmo. Suoni del presente e suoni del futuro: sabato 15 luglio, dalle 20.30, il palco di Darsena Pop by Eatinero – nel cuore di parco Metelli, a Palazzolo sull’Oglio – ospiterà le finali di Arezzo Wave Lombardia, declinazione regionale del più longevo contest italiano di “scouting” dedicato ai nuovi talenti.

Il contest Arezzo Wave

Dal 1987 ad oggi, infatti, il contest - giunto alla 36esima edizione - con la sua vocazione internazionale e la sua attitudine eclettica ha attirato oltre 50mila gruppi e artisti iscritti, spaziando attraverso una vasta gamma di generi musicali, dal rock al pop, dall’elettronica al folk. Tantissimi i talenti scoperti edizione dopo edizione: dagli Afterhours a La Rappresentante di Lista fino ai Piqued Jacks, la band indie rock che ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2023.

Il contest per questa 36esima edizione ha istituito due nuove categorie, una dedicata ai 50 anni di Bruce Springsteen e una dedicata all’hip hop: “50 anni di Bruce Springsteen” celebra appunto i 50 anni dal primo disco del Boss “Greetings from Asbury Park” e invita i partecipanti a riadattare o reinterpretare un brano del repertorio di un artista che ha fatto la storia della musica; “Hip Hop Wave” è invece dedicato a tutti coloro che hanno meno di 25 anni e che possono creare una cover per i primi 50 anni dalla nascita della cultura hip hop, quando si tenne nel Bronx la prima festa con il dj Cool Herk.

Tra i giurati del concorso figura anche Sat Bisla, founder dell’agenzia A&R Worldwide (Adele, Coldplay, Muse, Katy Perry) e organizzatore di uno dei più grandi showcase festival americani, il Musexpo di Los Angeles, dove potranno suonare le band e gli artisti da lui scelti tra i finalisti di Arezzo Wave Contest.

La serata alla Darsena Pop

In attesa del rush decisivo ad esibirsi in Darsena Pop saranno i quattro progetti - tra gruppi e artisti solisti - in lizza per aggiudicarsi il titolo di Best Band-Lombardia 2023, che permetterà al vincitore di partecipare alla finale nazionale dell’Arezzo Wave Contest, “la prima stazione per il futuro successo”, i cui dettagli saranno annunciati prossimamente sul sito arezzowave.com e relativi canali social. I cantanti in gara: Noè, Lumen, God is on the Radio, AtWood. Darsena Pop aprirà già alle 18; ingresso libero. Sarò l’occasione unica per godersi ottima musica, scoprire nuove vibes e gustare le migliori specialità gastronomiche italiane in chiave street food selezionate da Eatinero.