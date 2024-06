Arezzo Wave Lombardia: la finalissima alla Darsena Pop

Arezzo Wave Lombardia, gran finale alla Darsena Pop: è venerdì 28 giugno la gran sera della declinazione regionale del più longevo contest italiano di “scouting” dedicato ai talenti musicali emergenti, giunto quest’anno alla sua 36esima edizione (la prima nel lontano 1987) e che nel corso dei decenni ha accolto oltre 50mila gruppi e artisti iscritti, tanti dei quali poi divenuti volti noti a livello italiano e internazionale (dagli Afterhours a La Rappresentante di Lista, fino ai Piqued Jacks, la band che ha rappresentato San Martino all’Eurovision 2023).

E manco a dirlo, la Darsena Pop porta bene: gli Atwood, vincitori di Arezzo Wave Lombardia 2023 (sempre al Parco Metelli), sono stati poi anche i vincitori assoluti di Arezzo Wave nazionale. Mica male: pochi giorni fa hanno aperto il concerto degli Evanescence a Milano.

Arezzo Wave: le band in gara

Le affidabilissime coordinate son sempre le stesse: quattro le band in cartellone per la finale, esibizioni al via dalle 18, tutto intorno il mood griffato Darsena Pop, street food di qualità sopraffina e ottimo beveraggio d'accompagnamento, sciallo e selfie, brindisi e sorrisi. Questi gli artisti in gara: