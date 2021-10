Il cantautore Andrea Pimpini ospite del Festivalstar Winter 2022 a Brescia

Il 20-22-23 Gennaio 2022, presso l'Auditorium 1861 Unità d'Italia, si terrà il Festivalstar Winter 2022!



Tra gli ospiti troveremo anche il giovane cantautore Andrea Pimpini. Questa sarà la sua prima volta a Brescia e, per festeggiare, presenterà i suoi ultimi brani inediti che hanno riscosso grande successo sul web.



L'artista, infatti, canterà la sua nuova canzone "Ocean Eyes", ma non è esclusa una sorpresa in esclusiva per il festival!



Seppur questa sarà la prima esibizione di Andrea a Brescia, l'artista ha molta esperienza nel campo della musica live: Nel 2017, infatti, la sua carriera inizia a Roma dove, in occasione del Romics (Fiera di Roma), si esibisce davanti a migliaia di persone; da quel momento le opportunità si presentano una dietro l'altra. Nel 2018 torna a Roma e per la prima volta canta a Fondi; Nel 2019 è ospite della "Festa della Musica" di Pescara e, infine, nel 2020 canta a Pescara, Ortona e Roseto degli Abruzzi.



Consigliamo di rimanere aggiornati sulle sue pagine social per non perdere tutte le novità riguardanti l'esibizione al Festivalstar Winter 2022!



