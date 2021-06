Jazzontheroad Brescia: Andrea Molinari, "51"

Andrea Molinari: chitarra

Alessandro Presti: tromba

Enrico Zanisi: piano

Matteo Bortone: contrabbasso

Enrico Morello: batteria



Dopo l’apprezzato esordio con “L’era dell’Acquario feat. Logan Richardson”, Andrea Molinari –giovane e talentuoso chitarrista marchigiano – presenta al der Mast "51”, suo ultimo disco edito dalla prestigiosa etichetta statunitense Ropeadope Records, affiancato da quattro protagonisti della scena jazz nazionale come Alessandro Presti, Enrico Zanisi, Matteo Bortone ed Enrico Morello.



In questo suo secondo progetto intitolato semplicemente “51” da quale il 12 aprile è uscito l’omonimo album per la prestigiosa etichetta statunitense Ropeadope Records, Molinari ha seguito un filo rosso che lega questo lavoro a quello precedente e che va oltre la musica: ed è il suo profondo interesse per la numerologia e per l’esoterismo (L’era dell’Acquario è l’era moderna secondo gli antichi Maya e 51 sono i gradi di inclinazione della Piramide di Cheope, la più antica e la più grande delle tre piramidi principali della necropoli di Giza e anche la più antica delle sette meraviglie del mondo) che, facendo intravedere il culto per qualcosa che mette insieme l’antico e il moderno, ne rende attraente l’ascolto.



È la forma canzone che il chitarrista marchigiano cerca di privilegiare nel suo progetto (cosa questa già evidente nel suo disco d’esordio) e la cantabilità dei brani rappresenta una specie di proprio marchio di fabbrica. Nel progetto “51” ogni brano ha un significato evocativo molto personale e affascinante.



PS: Posti su prenotazione

