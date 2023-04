Alberto Camerini: cena e concerto al Sestino Beach di Desenzano

Prezzo non disponibile

Alberto Camerini in concerto sul lago di Garda. È il primo grande appuntamento della nuova stagione del Sestino Beach di Desenzano, il solo e unico Salotto del lago guidato da Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà. L'appuntamento di venerdì 14 aprile (dalle 21 alle 3, per info e prenotazioni 329 2472452) sarà un vero e proprio dinner show, cena e concerto, fatto di buon cibo, ottimo vino e musica memorabilia che vedrà come protagonista l'arlecchino del rock, il mitico Alberto Camerini.

Famosi sono i cavalli di battaglia che l’eclettico artista riproporrà rigorosamente dal vivo: da Tanz bambolina a Rock ‘n’ roll Robot; da Serenella, dalla melodia dolce e fiabesca, a La Bottega del Caffè, brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo nel 1984, e tanti altri.

Alberto Camerini

Nato in Brasile da genitori italiani nel 1951, il cantautore ha alle spalle ben 47 anni di carriera, iniziata nel lontano 1976, in cui ha sempre saputo cogliere i cambiamenti dei gusti musicali del Belpaese reinterpretandoli in chiave punk. L’appellativo di Arlecchino, invece, se lo è guadagnato grazie alla tipica gestualità stilizzata che caratterizza le sue esibizioni e ricorda la maschera bergamasca.

Dal suo anno d’esordio musicale, Camerini ha pubblicato numerosi album, tra 45 e 33 giri e cd, numerosi singoli e un discreto numero di antologie. Celebri sono anche alcune delle sue più importanti collaborazioni: Patty Pravo, Equipe 84, Eugenio Finardi e Claudio Rocchi, solo per citarne qualcuna.