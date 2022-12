Nikolay Khozyainov, pianoforte

Il 13 dicembre alle ore 20.00 nel Ridotto del Teatro Grande si esibirà un altro grande virtuoso del pianoforte: Nikolay Khozyainov. Già finalista a 18 anni al Concorso Chopin del 2010 e vincitore del Concorso di Dublino nel 2012, Nikolay Khozyainov ha un repertorio vastissimo nonostante la giovane età (30 anni) e suona abitualmente nelle principali sedi concertistiche.

Dopo un debutto eccezionale all’età di soli sette anni presso la Sala Grande del Conservatorio di Mosca con l’esecuzione del Concerto per pianoforte di Handel, il giovane Khozyainov sta attualmente perfezionando la sua formazione presso la Hannover Hochschule fur Musik, sotto la guida del noto pianista israeliano Professor Arie Vardi.



Il programma che il Maestro Khozyainov eseguirà il giorno di Santa Lucia è un omaggio al grande impresario russo Sergej Djagilev in occasione del 150° anniversario della nascita, concepito dal Maestro Khozyainov con una selezione di musiche di vari autori create per i celebri Ballets Russes: la Suite n. 2 dal balletto Daphnis et Chloé di Maurice Ravel nella versione per pianoforte dell’autore, Trois mouvements tratti da Khozyainov stesso da Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij e, sempre di Khozyainov, la Fantasia su Parade di Erik Satie, le Tre danze dal Sombrero de tres picos di Manuel de Falla nella versione per pianoforte dell’autore, e i Trois mouvements de “Petrouchka” tratti dal balletto Petrushka di Igor Stravinskij.

I biglietti per il concerto sono esauriti. Si ricordano comunque gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30

alle 19.00.