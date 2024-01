Cologne: Cammina con la Befana

3 euro (gratis per i bambini fino ai 12 anni)

Sabato 6 gennaio, con ritrovo alle ore 13.30 e partenza alle ore 14.30 dal Parco Pertini in Via Corioni a Cologne, si terrà la settima edizione di “Cammina con la Befana“.

Si tratta di una camminata ludico motoria non competitiva di cinque chilometri aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. All’arrivo è in programma una merenda per tutti i partecipanti con caldarroste, panettone, vin brûlé e tè caldo.

La giornata sarà animata da “SAGITTA” il Trampolo Matto e la Befana che distribuirà tantissimi dolci.

Quota d’iscrizione €3 e gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Iscrizioni presso l’Ar-Pi Sport o il giorno stesso della manifestazione fino a 15 minuti prima della partenza presso l’area feste.