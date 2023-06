Tremosine: cinema all'aperto

Cinema all’aperto giovedì 15 giugno 2023 a Campione proiezione del film senza paura. Girato nell’arco di ben dieci anni tra Brasile, Francia, Spagna, Marocco e Italia, prodotto dalla società ‘MAD – Memorie Audiovisive della Daunia’ di cui Toriello è fondatore, ed impreziosito dalla colonna sonora originale del compositore foggiano Carmine Padula, il documentario – dopo la prima in Repubblica Ceca – sarà, infatti, oggetto di un lungo tour di proiezioni in ulteriori festival e rassegne, che inizierà il 9 giugno, tra cui il Campione WINDfest a Tremosine sul Garda il 14 giugno 2023.



Tremosine ospiterà quindi il giovane protagonista Pierfrancesco Rizzello, ad appena dodici anni astro nascente del kitesurf mondiale.

Nato da un’idea del regista Luciano Toriello e di Pino Maiorano, il documentario inizia nel 2012 sulle spiagge di Jericoacoara in Brasile – dove Pierfrancesco muoveva i suoi primi passi in acqua – seguendo i suoi progressi sportivi anno dopo anno, fino ad arrivare alle avvincenti tappe del Campionato del Mondo di Kitesurf del 2022.



Il documentario è una testimonianza dell’indissolubile rapporto del giovanissimo protagonista con il papà Massimo – che quindici anni fa, partendo da Bari, decise di lasciare tutto per trasferirsi sulla costa brasiliana e dedicarsi agli sport acquatici – sempre diviso nel doppio e complicato ruolo di genitore e allenatore. “Senza Paura” è però anche la storia di un bambino che si misura con i suoi limiti e paure, tra la leggerezza della sua età e la responsabilità di un impegno agonistico.



