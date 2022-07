Rovato: Cinema Sotto le Stelle

A pagamento solo per i non residenti 3 euro

Prezzo A pagamento solo per i non residenti 3 euro

Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 24 agosto a Rovato è in programma la rassegna cinematografica Cinema Sotto le Stelle.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 in Piazza Cavour, con l’unica eccezione di “House of Gucci”, che si terrà mercoledì 27 luglio presso l’Oratorio di Via Cesare Battisti.

In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno nella Sala Civica (Foro Boario). Qui il programma completo.