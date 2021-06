Rovato: Cinema Sotto le Stelle

Tutti i mercoledì dal 23 giugno al 25 agosto, a Rovato è in programma la rassegna cinematografica Cinema Sotto le Stelle.

Nel mese di giugno, le proiezioni inizieranno alle ore 21:00, nei mesi di luglio e agosto alle ore 21:15.

Tutte le proiezioni si svolgeranno in Piazza Cavour, e solo in caso di pioggia nella Sala Civica (Foro Boario). Non è necessaria la prenotazione. Per i non residenti, il costo dell’ingresso è 1 euro.



