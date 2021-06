Cinema parrocchiale di Inzino: "The great green wall"

Indirizzo non disponibile

di Jared P. Scott

prodotto da Fernando Meirelles

[Documentario, Grande Muraglia Verde Africana, 90’, 2019]



Il documentario racconta il progetto della Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione di creare una Grande Muraglia Verde che si estenda dal Senegal all’Etiopia per riforestare il Sahel e il Sahara ricoprendo di alberi 100 milioni di ettari di terreno. Nel corso del film, seguiamo la cantante e attivista maliana Inna Modja in viaggio attraverso l’Africa visitando i paesi direttamente interessati dal progetto di riforestazione. Attraverso la musica e le testimonianze delle persone incontrate ad ogni tappa, lo spettatore viene reso partecipe di tutte le conseguenze economiche e sociali dei cambiamenti climatici poiché dalla siccità e desertificazione deriva una scarsità di risorse che porta a povertà, conflitti e radicalizzazione che spingono spesso a compiere la scelta di intraprendere i viaggi migratori verso l’Europa.



Dopo il film

Incontro con alcune associazioni afrodiscendenti della Val Trompia



All'interno della la rassegna cinematografica Altre Voci, nell'ambito di “Sconfiniamo”, il programma di sensibilizzazione territoriale della Rete SAI Comunità Montana Valle Trompia.