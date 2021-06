Lumezzane, Cinema Odeon: "L'ospite inatteso"

di Thomas McCarthy

Walter Vale è un professore universitario di economia, rimasto vedovo, che insegna ormai svogliatamente e vive in una cittadina del Connecticut. Quando di malavoglia accetta di sostituire un collega a una conferenza a New York, scopre che il suo appartamento, da tempo disabitato, è stato affittato con l’inganno ad una giovane coppia, il siriano Tarek, che suona il djembe in un gruppo jazz, e la senegalese Zainab, disegnatrice di gioielli. Dopo la sorpresa iniziale, Walter invita i due a restare, almeno fino a che non troveranno un altro tetto, e inizia con Tarek un’amicizia nel nome della musica. Ma un contatto incidentale con la polizia, in metropolitana, fa finire Tarek, immigrato irregolare, in un centro di detenzione nel Queens.



Incontro con un esperto sui CPR – Centri per il rimpatrio (ex CIE) e sulle politiche migratorie in Italia



All'interno della rassegna cinematografica Altre Voci, inserita in Sconfiniamo, il programma di sensibilizzazione territoriale della Rete SAI Comunità Montana Valle Trompia.