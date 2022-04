Machinalive: mostra internazionale di cinema sperimentale e d'artista

Un nuovo evento di Nomadica e Accademia di Belle Arti Laba, unico in Italia, per scoprire decine di opere fuori dai circuiti, in anteprima nazionale, provenienti dal passato e dal futuro, da tutti gli angoli del mondo. Cinque giornate di immersione radicale nel cinema sperimentale e d’artista internazionale, con attività artistiche e momenti di studio che creeranno occasioni di scambio informale tra spettatori, studenti, cineasti, artisti e curatori. Questo è Machinalive, la mostra internazionale di cinema sperimentale e d'artista, in scena a Brescia dal 21 al 25 aprile.

Tanti gli autori protagonisti con le rispettive opere, fra cui Dianna Barrie, Yonay Boix, Sílvia das Fadas, Manuela De Laborde, Claudia Larcher, James Edmonds, Benjamín Ellenberger, Morgan Fisher, Paolo Gioli, Teo Hernandez, Lydia Nsiah, Charlotte Pryce, Lucy Raven, Michael Robinson, e Andrew Norman Wilson. Tra proiezioni di film, incontri, performance, installazioni, seminari e laboratori, anche un omaggio dedicato al regista bresciano Gianni Serra.

Curato da Giulia Mazzone e Giuseppe Spina e organizzato con Accademia di Belle Arti Laba e i suoi studenti, Machinalive si dislocherà in diversi luoghi della città: dalle sedi Laba al Cinema Nuovo Eden, da Spazio Contemporanea al MoCa. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano: tutti gli eventi della mostra sono a ingresso gratuito.

Il concept

Machinalive, a macchina-viva che non ha distanze tra artificio e Natura, che vive di leggi universali. È la macchina-del-mondo che consente di vedere ogni atto di creazione come un tutto stratificato che (ri)scopriamo e (ri)organizziamo di continuo. Le suggestioni che attraversano il programma di Machinalive presentano una visione e un'estetica ecologica in cui natura, macchina ed essere umano sono parte di un unico piano: ci si accosta alla materia e alle sue regole, alle cose che ci circondano, riconoscendone la Natura innata, essendo consapevoli delle funzioni e degli effetti, delle risorse necessarie; si opera in un mondo di relazioni che annullano la dicotomia tra soggetto e oggetto, perché tanto gli oggetti che i soggetti non “sono” semplicemente, ma si muovono, generando incontri e scontri, movimenti e scambi, oscillazioni e risonanze.

I format

6 Selecta . Ventuno film di filmmaker e artisti che esplorano i confini delle immagini in movimento. La selezione è il frutto di una ricerca interna al network di Nomadica, si tratta di film brevi realizzati tra il 2020 e il 2022, che arrivano da ogni parte del mondo attraversando i Festival più cool del momento e Musei all’avanguardia. Tutti i film saranno in anteprima nazionale e proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

. Un omaggio al regista bresciano Gianni Serra, che ci ha lasciato nel settembre del 2020. Tra gli anni settanta e ottanta Gianni Serra ha realizzato documentari e film di finzione, ha lavorato in Rai realizzando inchieste appassionanti. Ogni suo lavoro è un pugno in faccia agli sfruttamenti e ai soprusi sociali e per questo la sua opera fu spesso avversata nonostante mai sia stato negato il suo profondo valore. Mostra de Cinema Periférico. La Mecànica de la Luz. Mostra de Cinema Periférico è un evento unico in Spagna incentrato sul cinema d'avanguardia, dove registi, professionisti, studenti e pubblico appassionato di tutto il mondo si riuniscono intorno al cinema sperimentale contemporaneo e alla creazione.

. Un seminario per approfondire gli strumenti utilizzati per analizzare il comportamento visivo umano, cercando di comprendere i pazzi attraverso cui la macchina umana è in grado, a partire da onde di energia elettromagnetica, di percepire, scomporre e creare. La curva dell'istante. L’omaggio a Teo Hernández, curato da Francisco Algarín Navarro e Carlos Saldaña si articola in un seminario e un programma di tre film in 16mm provenienti dalla collezione del Centre George Pompidou di Parigi. Teo Hernández cineasta e artista messicano vissuto a Parigi. Hernández è una figura di spicco del cinema messicano e francese, che dal suo esilio "autoimposto" in Francia, si è concentrato sulla pratica del cinema sperimentale all'interno della comunità gay e della controcultura parigina alla fine degli anni '60 e '70.

. Cinema e nuove pratiche ecologiche: il tema sarà proposto e sviluppato in modo assolutamente inedito, e accompagnerà il pubblico e gli studenti alla scoperta di nuove pratiche e sensibilità non ordinarie. Expanded cinema . Vari momenti di expanded cinema tra musica e proiezioni in cui si agisce direttamente sui proiettori 16mm. Coinvolti artisti nazionali e internazionali. Con film di Paul Sharits, Morgan Fisher, e live performance di Luis Macias (Spagna), del collettivo milanese WarshadFilm, e una collaborazione con il festival internazionale di musica jazz di Brescia Indica.

Il programma

Giovedì 21 aprile

h16.00 Spazio Contemporanea - Selecta 1

Golden Jubilee, Suneil Sanzgiri, USA/India, 2021 Polycephaly in D, Michael Robinson, USA, 2021

h17.30 Spazio Contemporanea - Special program ROUGH a cura di ? ? ? ∇ ? ‾‾ e Beatrice

Gibson The Canyon, Zachary Epcar, USA, 2021 Uranium Hex, Sandra Lahire, UK, 1987 Alternative Economies, Rehana Maman, UK, 2021

A Rough History (of the destruction of fingerprints), Ayesha Hameed, UK, 2016

h19.00 Spazio Contemporanea - Presentazione mostre fotografiche

Festa di Luca Santese (Cesura)

Celeste artificiale a cura di Luca Santese

h20.30 Cinema Nuovo Eden - Screening Omaggio a Gianni Serra, presentato dal giornalista Nino Dolfo

Una lepre con la faccia da bambina, Gianni Serra, Italia, 1989

Venerdì 22 aprile

h10.30 Accademia di Belle Arti Laba, sede di via Privata de Vitalis - Incontro

Le meccaniche della visione

h16.00 Spazio Contemporanea - Selecta 2

Transparent, I am, Yuri Muraoka, Giappone, 2020

What is it that you said?, Shun Ikezoe, Giappone, 2021

Configurations, James Edmonds, Germania, 2021

Meih?d?, Jorge Suárez-Quiñones Rivas, Giappone/Spagna, 2020

h17.30 Spazio Contemporanea - Focus a cura di Zoe Meyer

Kitâb al-Isfâr: Book of the Journey, Baba Hillman, 2020, Francia

h20:00 Spazio Contemporanea - Special program

La Terratrama a cura di Tommaso Isabella con i film e la presenza di Elke Marhöfer

h22:30 Spazio Contemporanea - Special program + performance La mecánica de la luz a cura di (S8) Mostra de Cinema Periférico e AA++

Il programma è presentato da Elena Duque e include una performance di AA++ (Ángel Rueda, Ana Domínguez)

Sabato 23 aprile

h10.30 Accademia di Belle Arti Laba sede di via Privata de Vitalis -

La Terratrama. Incontro con Elke Marhöfer, Sílvia das Fadas e Tommaso Isabella.

h15:30 Spazio Contemporanea - Selecta 3

Of this beguiling membrane, Charlotte Pryce, USA, 2020

Ficciones, Manuela De Laborde, Germania/Messico, 2021

h16:00 Spazio Contemporanea - Selecta 4

A Landscape to be invented, Josh Weissbach, USA/Irlanda/Grecia, 2020 Instant Life, Anja

Dornieden, Juan David González Monroy, Andrew Kim, USA/Germania, 2022

h17:30 Spazio Contemporanea - Special program

La Terratrama a cura di Tommaso Isabella con i film e la presenza di Sílvia das Fadas

h20:30 Spazio Contemporanea - Special program

Quasi una fantasia, curato e presentato da Enrico Camporesi. Con film di Andrew Norman Wilson, Lucy Raven e Cartoon Factory di Max Fleischer

h22:30 Spazio Contemporanea - Special program

Arte della proiezione a cura di Rinaldo Censi

Con i film: Projection Instructions, Morgan Fisher, USA, 1976

Declarative Mode, Paul Sharits, USA, 1976, 16mm double screen

Razor Blades, Paul Sharits, USA, 1965-68, 16mm double screen

Domenica 24 aprile

h10.30 Accademia di Belle Arti Laba, sede di via Privata de Vitalis

La curva dell'istante. Omaggio a Teo Hernandez incontro con Francisco Algarín Navarro e Carlos Saldaña.

h15:30 Spazio Contemporanea - Selecta 5

Junkerhaus, Karen Russo, Germany, 2019

Datura's Aubade, Bretta C. Walker & Jean-Jacques Martinod, USA, 2021

Reflejo Nocturno (I), Benjamin Ellenberger, Argentina, 2020

I Have Seen the Fire Ship, Daniel Murphy, USA, 2021

h16:00 Spazio Contemporanea - Selecta 6

Collapsing Mies, Claudia Larcher, Austria, 2020

Silesilence, Jacques Perconte, Holland, 2022

Thorax, Siegfried Fruhauf, Austria, 2019

El océano análogo, Luis Macias, México-Spain, 2021

“vs”, Lydia Nsiah, 2021, Austria

h17:30 Spazio Contemporanea - Special program

La curva dell'istante. Omaggio a Teo Hernandez a cura di Francisco Algarín Navarro e Carlos Saldaña. Con i film:

Le Voyage au Mexique, Teo Hernandez, Messico, 1989

Foire du trône, Teo Hernandez, Francia, 1981

Feuilles d'été, Teo Hernandez, Francia, 1983

h21:00 Spazio Idra - MoCa – Centro per le nuove culture all’interno di Indica festival:

Alessandra Novaga solo

a seguire: Expanded cinema performance The Eyes Empty And The Pupils Burning With Rage And Desire, Luis Macias

a seguire: Kaja Draksler (piano), Christian Lillinger (batteria), Tobias Delius (sax tenore)

Lunedì 25 aprile

h11:00 Spazio Contemporanea - Expanded cinema & music performance con:

Selce, WarshadFilm (Tiziano Doria, Samira Guadagnuolo)

a seguire Rosso Polare, Cani lenti a seguire

I can’t see the sixth sun, Luis Macias