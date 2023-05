Filmfestival del Garda: la XVI edizione dal 26 maggio al 2 giugno

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, Il Filmfestival del Garda offre per 8 giorni una ricca varieta? di proposte cinematografiche e culturali: da venerdi? 26 maggio a venerdi? 2 giugno la citta? di Brescia con Cinema Nuovo Eden – Fondazione Brescia Musei, il borgo di Cisano con la Fondazione Cominelli a San Felice del Benaco e il teatro di Villa di Salo? ospiteranno la kermesse cinematografica gardesana. La rassegna prevede un fitto calendario di proiezioni, incontri speciali, incontri con autori e autrici, critici cinematografici e amici del Festival.

Gli eventi, a eccezione dell’incontro di pre-apertura, avranno luogo presso la Fondazione Cominelli a San Felice del Benaco e presso il teatro di Villa di Salo?. Le location designate faranno da sfondo alla manifestazione, che da sempre punta a valorizzare e promuovere il patrimonio storico-territoriale. Il programma completo è disponibile su filmfestivaldelgarda.com: biglietto singola proiezione 3,50 euro, abbonamento intero Filmfestival 35 euro.

Venerdì 26 e sabato 27 maggio

Il sipario si alzera? venerdi? 26 maggio alle 18.30 presso il Cinema Nuovo Eden – Fondazione Brescia Musei, con la proiezione del film Le mura di Bergamo di Stefano Savona. Alla presenza dell’autore verra? introdotto, oltre alla sua opera, il tema centrale del festival: il cinema come cura. Sabato 27 maggio alle 10.30 presso il teatro di Villa di Salo? e? prevista la proiezione della prima opera della Sezione Concorso: Trieste e? bella di notte, un film di Matteo Calore, Stefano Collizzolli e Andrea Segre. Al termine della proiezione e alla presenza di Agostino Zanotti di “Rivolti ai Balcani” si svolgera? il Q&A. Seguiranno, nel pomeriggio, le proiezioni di altri tre film in concorso: Le cose ritrovate di Chiara Bazzoli, Nei giardini della mente di Matteo Balsamo e Maka di Elia Moutamid. Al termine delle singole proiezioni, alla presenza degli autori, si svolgeranno i Q&A. Alle ore 20.00 avra? luogo l’inaugurazione della XVI Edizione del Filmfestival del Garda con cocktail di apertura in Fondazione Cominelli.Alle 21.00, sempre in Fondazione Cominelli, si terra? il Cineconcerto, evento speciale in collaborazione con il corpo bandistico Sinux Felix di San Felice del Benaco. A seguire verra? inaugurata la sezione Mor.Isi, con le proiezioni supine di Palombella Rossa di Nanni Moretti e Ricomincio da tre di Massimo Troisi.

Domenica 28 maggio

La sezione Mor.Isi continuera? domenica 28 maggio, terza giornata di Festival: alle 9.00, presso il teatro di Villa di Salo?, saranno proiettati Sogni d’oro di Nanni Moretti e, a seguire, Scusate il ritardo di Massimo Troisi. Alle 14.30, in Fondazione Cominelli, si svolgera? il laboratorio di Street art a cura di Laura Marchetti: “L’arte come cura”; a seguire, in collaborazione con l’Associazione Corte delle Muse, ci sara? il concerto La storia di Babar, piccolo elefante. Alle 16.30 si ripartira? con la Sezione Concorso, presentando il film Franco Piavoli, Antologia di Giacomo Andrico presso il teatro di Villa di Salo?; al termine della proiezione si svolgera? il Q&A alla presenza dell’autore e di Franco Piavoli. Alle 18.30 e? prevista la proiezione dell’ultima pellicola della Sezione Concorso, Lust Chance di Elisabetta Calamela, al cui termine si svolgera? il Q&A con l’autrice e la co-sceneggiatrice Francesca Riccardi. Infine, alle 21.30, in Fondazione Cominelli proseguira? la sezione Mor.Isi con il documentario di Mario Martone, Laggiu? qualcuno mi ama, presentato lo scorso febbraio alla Berlinale.

Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio

La giornata di lunedi? 29 maggio sara? dedicata ai piu? piccoli, con il primo incontro di CinemAmbien(t) presso la Scuola materna Anna Maria Borghese, con una selezione di corti d'autore incentrati sul tema della cura dell’ambiente a cura di Chiara Boffelli. Martedi? 30 maggio si terra? un secondo incontro di CinemAmbien(t) presso la Scuola Primaria Barbarina Rubelli. Presso la Fondazione Cominelli, per la sezione Mor.Isi saranno proiettati alle 18:30 Le vie del Signore sono finite di Massimo Troisi e alle 21.30 Il postino di Michael Radford e Massimo Troisi. Mercoledi? 31 maggio si concluderanno le attivita? di cinedidattica con le proiezioni presso la Scuola Secondaria di primo grado Angelo Zanelli. Alle 18.30, presso la Fondazione Cominelli, si terranno le ultime due proiezioni della sezione Mor.Isi con le opere di Nanni Moretti Aprile e Caro diario.

Giovedì 1 giugno

Giovedì 1 giugno la penultima giornata si aprira? con la presentazione della Prospettiva Olmi in collaborazione con FIC e Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Alle 19.00, presso Fondazione Cominelli, verra? proiettato Le rupi del vino di Ermanno Olmi. A seguire e? previsto un aperitivo con degustazione di vini. Alle 21.00 si terra? l’incontro con l’autore Giulio Tonincelli per la storica Sezione Garda Ciak, che ogni anno omaggia un autore o autrice gardesani. Al termine della presentazione verranno proiettate le opere Di La?, ABC del Sur, Stupid Naive & Lucky, Happy Today e Mamme Volanti, quest’ultimo diretto con Paolo Fossati. La giornata si chiudera? alle 22.30 in Fondazione Cominelli, con la proiezione speciale del film Deset u Pola di Danis Tanovic?.

Venerdì 2 giugno

La giornata conclusiva del 2 giugno, svolta interamente presso Fondazione Cominelli, vedra? alle 10.00 l’incontro speciale dedicato alla Prospettiva Olmi con gli autori Emanuela Martini e Maurizio Zaccaro, in collaborazione con FIC e Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Al termine dell’incontro e? prevista la proiezione dell’opera Torneranno i prati di Ermanno Olmi. Alle 14.00 avra? luogo il laboratorio per i piu? piccoli “Green Screen” a cura di Avisco. In contemporanea, per giovani e adulti, si svolgera? il laboratorio di serigrafia a cura di Stefania D’Amato. Alle 15.30 si concludera? la Prospettiva Olmi con la proiezione di Terra Madre. Alle 18.00, a conclusione della sezione Mor.Isi, si terra? l’Incontro con l’Autore Roberto Lasagna che presentera? il suo libro Il cinema come cura, edito da Mimesis Cinema. Il Festival si chiudera? con la Cerimonia di Premiazione della XVI Edizione, nella quale verranno assegnati il Premio del Pubblico Citta? di San Felice del Benaco “Cav. Attilio Camozzi” e il Premio della Critica “Giovanni Turolla”. A presiedere la Giuria il Dottor Carlo Zaza, il regista Matteo Delai e l’autrice ed esperta di cinema Chiara Boffelli.