Lonato: Cinema in Giardino 2021

FILM SOTTO LE STELLE

Rassegna cinematografica sotto le stelle nei Giardini della Rocca di Lonato del Garda tutti i giovedì di luglio



"Storie di cinema e di circo": questo il titolo della rassegna di cinema all'aperto promosso dalla Fondazione Ugo Da Como e dall'Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como, in collaborazione con UBIfilm.

Le proiezioni, a cadenza settimanale, si terranno tutti i giovedì di luglio, con inizio alle 21.30.



Per garantire la sicurezza il cinema non si terrà più nei giardini privati della Casa Museo ma nel grande parco esterno alla Rocca, i posti a sedere saranno limitati e saranno rispettate le misure igienico sanitarie imposte.

- Per evitare assembramenti all’ingresso, vi invitiamo a recarvi presso la biglietteria in anticipo. Gli spazi aprono mezz’ora prima dell’inizio delle proiezioni;

- Presso la cassa, durante le proiezioni e all’uscita, va mantenuta la DISTANZA DI SICUREZZA di 1 metro (eccetto i congiunti).

- La MASCHERINA va indossata all’ingresso, all’uscita e per eventuali altri spostamenti. Durante la proiezione la mascherina non è obbligatoria.

- All’ingresso verranno registrati I DATI DEI PARTECIPANTI.



Il calendario culturale della Fondazione conferma dunque anche per questa estate così diversa da solito un importante evento dedicato al cinema in una location completamente immersa nei giardini della Rocca.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...