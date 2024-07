Cortometraggi d'estate in castello a Moniga: è Cine-Ma Corto, III edizione

Cortometraggi d'estate, che bellezza: alla luce della luna e tra le mura di un millenario castello torna Cine-Ma Corto, terza edizione, on air come sempre a Moniga del Garda con tre serate in cartellone il 16, 23 e 30 luglio. Formula vincente: il pubblico sarà accolto a partire dalle 21 con una mostra fotografica, che resterà esposta fino a mezzanotte, e da una performance musicale; dalle 21.30 (più o meno) al via le proiezioni con 3 corti d'autore per ogni appuntamento. L'evento è promosso dall'associazione culturale Sinergetica e dal Desenzano Film Festival, che per la cronaca tornerà a settembre con la sesta edizione, con il patrocinio e il sostegno del Comune e della Pro Loco di Moniga. Ingresso 4 euro, acquistabile direttamente la sera dell'evento: per informazioni 347 0530361 oppure info@desenzanofilmfestival.it.

“Siamo già al terzo anno – commenta Matteo Delai, direttore artistico del Desenzano Film Festival – e ancora una volta a Moniga si respira aria di condivisione: guardando i corti nella piazza del castello l'intenzione è quella di stare insieme, e di farlo divertendosi. Quest'anno la programmazione ha due particolarità: da un lato il fatto che i titoli sono ricchi di atmosfere surreali, dall'altra la presenza di un regista proprio di Moniga, Dede Preti, che presenterà il suo corto Puppy al pubblico. Durante le serate sarà presente anche il regista Luca Bedini”.

Il programma

Martedì 16 luglio il primo appuntamento della (nuova) stagione di Cine-Ma Corto. Sarà allestita e visitabile la mostra “The Border. La rotta dei migranti attraverso i Balcani”, con fotografie del giornalista Giovanni Pizzocolo: la musica è invece affidata a Legau da Metro, una escola de samba che propone uno spettacolo di percussioni ispirato alle baterìas di Rio de Janeiro. Il cinema: tra i corti in programma “Jihad Summer Camp” (Italia) di Luca Bedini, presente in sala; From Matti with Love (Finlandia) di Jarno Lindemark; Kids (Svizzera) di Michael Frei.

Martedì 23 luglio di nuovo in pista: fotografie di Matteo Delai con “Lamine Mnemoniche”, una riflessione sul mezzo Instagram, memorie personali, filtri e distorsioni; la musica sarà di Nolwen Raffalli, attrice e musicista dall'animo elettronico che dalla Corsica approda in Italia. Gran finale martedì 30 luglio: la mostra “Mobilità” sarà a cura del collettivo Fotoclub Moniga, la musica affidata a Silvia Lovicario, da sempre affascinata dalla meccanica dei suoni e attrezzata con viola da gamba, chitarra e basso.

Gustosi spin-off di stagione: gradito ritorno per “Cinema in Calice” alle cantine Scolari di Raffa di Puegnago, prossimo appuntamento il 25 luglio, e grande novità con “Porto Ragni”, mostra di cinema breve all'hotel Bellavista di Limone, dal 19 luglio.