Cinema in Calice alle Cantine Scolari

Uno spin-off tira l'altro. Dopo il grande successo di Cine-Ma Corto - 380 presenze nella seconda edizione nelle tre serate in castello a Moniga - l'associazione Sinergetica e Desenzano Film Festival, prossimamente a settembre sugli schermi gardesani, rilanciano con l'inedito "Cinema in Calice", rassegna di cortometraggi accompagnata da degustazioni di vini della Valtenesi (e non solo) di Bottenago e Scolari nei giardini delle Cantine Scolari di Raffa di Puegnago. Tre serate dedicate al gusto, che fa bene agli occhi, alla mente e al palato, in calendario il 10 e il 25 agosto e ancora il 22 settembre, sempre allo scoccare delle 21 (è gradita la prenotazione: per info eventi@cantinescolari.it o staff@desenzanofilmfestival.it). Ogni sera verranno proiettati tre cortometraggi, ognuno affiancato da un vino appositamente selezionato e raccontato da un sommelier professionista, servito comodamente in poltrona e da (de)gustare durante la proiezione: il tutto al prezzo più che popolare di 9 euro.

Il calendario di Cinema in Calice

Lo spirito internazionale del Desenzano Film Festival si conferma nella selezione dei corti di Cinema in Calice: giovedì 10 agosto "Des Jeunes Filles Enterrent Leur Vie" (Francia), "Snorrie" (Olanda) e "Stephanie" (Belgio), abbinati ai vini Bottinus Extra Brut Rosé, Anima e Groppello (Cantina Bottenago); venerdì 25 agosto "Fibonacci" (Repubblica Ceca), "Community Gardens" (Lituania) e "Disque" (Svizzera) abbinati ai vini Lugana, Bellerica e Posone (Cantine Scolari); venerdì 22 settembre "Kids" (Svizzera), "Mano a Mano" (Francia) e "Hold Me Tight" (Belgio), abbinati ai vini Bottinus Extra Brut, Pinot bianco e Botenacha (Cantina Bottenago).

Fedeli alla linea: "È dal 2019, anno della prima edizione del Desenzano Film Festival - spiega il direttore artistico (e regista) Matteo Delai - che ci impegniamo a promuovere il cinema breve sulle sponde del lago, sostenendo il ritorno del grande schermo e della visione condivisa". Anche in luoghi insoliti e appunto inediti, come le Cantine Scolari: fondata nel 1929, l'azienda è parte integrante della storia enologica della Valtenesi e del Basso Garda. Mutata la compagine societaria, negli ultimi anni Scolari è diventato motore di innovazione grazie al rinnovato entusiasmo dell'azienda vitivinicola Erian (a cui fa riferimento anche il brand Cantina Bottenago).