Castenedolo: cinema al Chiaro di Luna

Dal 27 giugno nel giardino di Palazzo Frera, in Via Matteotti 9, torna la rassegna di Cinema all'aperto. Fino a 12 anni il biglietto è gratuito.

Dai 12 anni in su il costo del biglietto è 2€. Inizio proiezioni giugno-luglio ore 2.15, agosto-settembre ore 21.

Programma