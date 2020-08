Brescia: Cinema in Castello

La settimana dal 17 al 23 agosto porta sul grande schermo alcuni tra i migliori film della stagione passata.

Si parte lunedì 17 con Il lago delle oche selvatiche di Yi’nan Diao film rivelazione di Cannes 2019 e martedì 18 Criminali come noi di Sebastián Borensztein, candidato argentino all’Oscar per il miglior film internazionale nel 2019.

The Rider di Chloé Zhao è in programma mercoledì 19, seguito da Le verità di Hirokazu Kore’eda il giovedì 20.

Venerdì 21 agosto, invece, penultimo appuntamento dedicato alle famiglie, con la proiezione di Pinocchio di Matteo Garrone, con Federico Ielapi, Roberto Benigni e Gigi Proietti.

Il fine settimana propone Gli anni più belli di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart (sabato 22) e Che fine ha fatto Bernadette? di Richard Linklater, con il Premio Oscar Cate Blanchett (domenica 23 agosto).

L’arena cinematografica prolunga la programmazione di una settimana: film fino al 6 settembre nella Fossa Viscontea in Castello.

In attesa della riapertura della sala di via Nino Bixio il 10 settembre, il cinema Nuovo Eden propone la promozione su tutti i film in streaming de L'Eden in salotto, la piattaforma online per poter vedere da casa i film proposti da Nuovo Eden, al prezzo scontato di 3 euro fino al 6 settembre.

IL PROGRAMMA

> Lunedì 17 agosto

IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE

di Yi’nan Diao. Con Hugh Hu, Lun-Mei Kwei, Liao Fan. Drammatico. Cina. 2019. 113’

Un uomo, una donna. La pioggia, incessante. Si incontrano sotto i piloni di una stazione, il rumore dei treni è frastuono. Lui è Zhou Zenong, pezzo grosso di una banda di rapinatori ora in fuga perché ricercato dopo aver sparato a un poliziotto. Lei, Liu Aiai, una giovane prostituta mandata lì dai compari di lui per fargli compagnia e aiutarlo a non dare troppo nell'occhio. O, almeno, questo è ciò che lei gli racconta.

Presentato in concorso a Cannes 2019, il film è l'opera seconda di un regista già vincitore di un Orso d'oro a Berlino e accreditato dai più come l'autore cinese su cui puntare per il futuro.



> Martedì 18 agosto

CRIMINALI COME NOI

di Sebastián Borensztein. Con Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín. Commedia, Avventura. Argentina, Spagna. 2019. 116’

Argentina, dicembre 2001. Un gruppo di amici e di vicini di casa mettono insieme tutti i loro risparmi per riattivare una cooperativa agricola e rilanciare l'economia della loro cittadina. Il giorno dopo aver depositato ciascuno il proprio denaro in banca, il sistema bancario e l'economia dell'Argentina collassano e loro perdono tutto quello che avevano. Ma nel giro di breve tempo scoprono di non essere soltanto le vittime del dissolvimento della struttura finanziaria del loro paese, ma di essere anche stati il bersaglio della truffa orchestrata da un avvocato e un direttore di banca senza scrupoli che li hanno raggirati per approfittare della situazione.

Candidato argentino all’Oscar per il miglior film internazionale nel 2019.

> Mercoledì 19 agosto

THE RIDER

di Chloé Zhao. Con Brady Jandreau, Mooney, Tim Jandreau. Drammatico. USA. 2017 105’

Dopo un tragico incidente a cavallo, il giovane cowboy Brady (Brady Jandreau) vede i suoi sogni sfumare: scopre infatti che non potrà più gareggiare. Tornato a casa nella riserva indiana di Pine Ridge, South Dakota, Brady lotta per superare il trauma dell’incidente, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Nonostante il momento difficile, il ragazzo non può pensare solo a se stesso, deve infatti badare alla sorella Lilly che, affetta dalla sindrome di Asperger, non può contare sulle attenzioni del padre Wayne. L’uomo, dipendente dal gioco d’azzardo, arriverà addirittura a vendere il cavallo preferito di Brady per saldare i suoi debiti. Frustrato e oppresso dal senso di inadeguatezza, Brady si allontana dal mondo e dagli amici del rodeo e inizia a spendere la maggior parte del suo tempo con l’amico Lane (Lane Scott) anch’egli in riabilitazione intensiva dopo un incidente. La lontananza dai cavalli diventa però insopportabile e Brady torna così ad allenarsi. Ma dovrà prendere una decisione: dedicarsi alla guarigione con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, o rischiare tutto per mantenere l'unico senso di sé che abbia mai conosciuto.

> Giovedì 20 agosto

LE VERITÀ

di Hirokazu Kore’eda. Con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke.

Drammatico. Francia, 2019. 107’

Diva del cinema francese, Fabienne Daugeville pubblica un libro di memorie e per l'occasione riceve la visita della figlia Lumir, sceneggiatrice che vive a New York con il marito Hank e la piccola Charlotte. Nella villa parigina di Fabienne, le due donne si sforzano di entrare in contatto l'una con l'altra e di fare i conti con il passato, impresa resa tanto più ardua dalla presenza delle famiglie e del maggiordomo Luc, stufo di essere dato per scontato. Fabienne è anche impegnata sul set, recitando in un film che confonde ulteriormente i confini del ruolo materno e di quello filiale.

> Venerdì 21 agosto

PINOCCHIO

di Matteo Garrone. Con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti. Fantastico. Italia, Gran Bretagna, Francia. 2019. 125’

Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Una favola che incanta gli occhi e si avvicina a Collodi con amore, devozione, enorme rispetto.

> Sabato 22 agosto

GLI ANNI PIÙ BELLI

di Gabriele Muccino. Con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart. Commedia. Italia. 2020. 129’

Gli anni più belli è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani.

Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

> Domenica 23 agosto

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?

di Richard Linklater. Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig. Com- media, Drammatico. USA. 2019. 104

Bernadette Fox (Cate Blanchett), un’architetto spumeggiante con un viso splendido nascosto dietro occhialoni da diva, sparisce all’improvviso poco prima di partire per un viaggio in Antartide con la sua famiglia. Spetterà al marito e alla figlia Bee ricostruire con acume e pazienza la scia di mail, fatture, articoli di giornale e circolari scolastiche che la madre si è lasciata alle spalle, fino a svelare il clamoroso segreto che Bernadette nasconde da vent’anni.

Dopo il successo di Boyhood e School Of Rock, Richard Linklater torna in grande stile radunando un cast di livello, composto dal Premio Oscar Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer e Laurence Fishburne.



L’EDEN D’ESTATE

Il cinema all’aperto, la magia delle notti in Castello

Una formula completamente rinnovata per l’appuntamento con il grande cinema in Castello “L’Eden d’estate”, evento ormai consolidato che vede i più importanti titoli della passata stagione cinematografica riproposti in una location straordinaria: la Fossa Viscontea del Castello di Brescia. Un nuovo progetto di lighting design, e nuove sedute per un’offerta culturale in piena sicurezza, e rivolta a un pubblico ampio.

Fondazione Brescia Musei intende offrire ai cittadini bresciani una proposta ampia e articolata, ricca di appuntamenti speciali che possano coniugare cultura, storia, arte e divertimento alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi – e freschi - della città.

La proposta infatti vanta tante sorprese, come i 5 appuntamenti in collaborazione con il Museo Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, la collaborazione con Filmfestival del Garda e Trieste Film Festival, e una ricca rosa di titoli per le famiglie.

Informazioni:

Data: dal 03 luglio al 6 settembre 2020

Orario: 21.15 (agosto), 21.00 (settembre).

Luogo: Fossa Viscontea del Castello di Brescia

Biglietti: € 6 intero, € 5 ridotto, € 8 biglietto famiglia (1 adulto e 1 bambino).

I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati online sul sito www.nuovoeden.it fino alle ore 20 del giorno stesso della proiezione oppure fisicamente in loco presso la biglietteria del cinema, all’interno del Castello di Brescia.

La biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio degli spettacoli.

In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata all’accesso degli acquisti online.

In caso di pioggia a spettacolo iniziato non è previsto rimborso del biglietto.

Nel caso di acquisti online per spettacoli annullati in anticipo causa maltempo, il biglietto è rimborsato.

In caso di maltempo e annullamento delle proiezioni la comunicazione è pubblicata su sito e social entro le ore 19 del giorno dello spettacolo.