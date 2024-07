Calvagese: street food & movie "mediterraneo"

Una serata sotto le stelle, nel giardino di Palazzo Sorlini, con la pellicola da Oscar “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, premiato nel 1992 con la statuetta di miglior film straniero. Ingresso alle ore 20, inizio proiezione previsto per le ore 21:15.

Prezzo: € 10 da 13 anni; gratuito fino a 12 anni.

Biglietti evento acquistabili su https://museomartes.com/biglietto/street-food-movie-mediterraneo/



Durante la serata sarà possibile gustare le proposte di alcuni food truck locali, in particolare saranno presenti Il Birrificio Inesistente, Good Fish, Gipsy Horse e El Gelater.

Tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito. Ricordiamo che lo street food è facoltativo e non incluso nel biglietto d'ingresso; non è consentito introdurre cibi e bevande.

In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato a nuova data.