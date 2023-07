Calvagese: street food e proiezione del film "Frankenstein junior"

Accoglienza alle ore 20 con possibilità di visita alla mostra "PerDiana!" ad un prezzo ridotto. Per chi vuole, presenza di street food (facoltativo e non incluso nel biglietto d’ingresso). A seguire, proiezione del film “Frankenstein Junior”. Biglietto d'ingresso: € 8 da 13 anni, gratuito fino a 12 anni. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato.