Brescia: "La guerra a Cuba", una straordinaria proiezione per udenti e non udenti

Il 21 gennaio alle 21 approda al Cinema Sereno di Brescia, in collaborazione con l’ ente Nazionale dei Sordi sottotitolato anche per i non udenti, La Guerra a Cuba (distribuito da Emera Film) di Renato Giugliano, un film che parla di fake news e di accoglienza.

La sceneggiatura e il film sono nati all’interno del progetto di Cefa Onlus “Dalla Via Emilia al Sud”: un’iniziativa - realizzata nei territori di Valsamoggia, Spilamberto e Savignano sul Panaro - che ha avuto al centro azioni di sensibilizzazione all’inclusione e integrazione sociale. Ed è proprio dai laboratori proposti nel progetto che hanno preso vita spunti ed esperienze poi confluiti nella trama: emarginazione, intolleranza, faciloneria da fake news vanno ad irrorare una realtà sociale ed economica già difficile di per sé.

Il regista - nel film - ci racconta tutto in modo non lineare, quasi a voler creare dei giudizi per poi capovolgerli. Il micromondo della provincia diventa osservatorio privilegiato di situazioni disperate, che annegano nell’indifferenza e l’occhio dello spettatore è pronto a coglierne l’ingiustizia. Sarà per questo molto interessante poter ascoltare il racconto di quest’avventura direttamente da lui, Renato Giugliano, che per questa volta non sarà dietro la macchina da presa ma presente alla proiezione. Con lui, nelle varie proiezioni estive si alterneranno gli attori del cast: da Elisabetta Cavallotti a Younes El Bouzari, ancora Marco Mussoni, Luigi Monfredini e Lorenzo Carcasci, per delle imperdibili occasioni di confronto post-visione.