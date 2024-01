Brescia: "Carta bianca a Lorenzo Mattotti" al Nuovo Eden

Sabato 27 gennaio, alle 16 nella Sala 1 del Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9, si conclude il ciclo di proiezioni "Carta bianca a Lorenzo Mattotti", inserito nella rassegna cinematografica "Focus Mattotti" che ha accompagna la mostra dell'artista bresciano "Storie, Ritmi, Movimenti" allestita al museo di Santa Giulia e visitabile fino al 28 gennaio

L'ultima pellicola proiettata sarà "La pattuglia sperduta", film quasi dimenticato del cinema neorealista italiano, diretto da Piero Nelli e uscito nelle sale nel 1954 in 35 millimetri, con la partecipazione di attori non professionisti, contro la retorica della storia ufficiale mirata a mitizzare i protagonisti.

La vicenda è ambientata nel marzo 1849, quando Carlo Alberto è in procinto di riprendere la guerra contro gli Austriaci. Da tutta Italia arrivano in Piemonte volontari decisi a combattere per l’indipendenza dall’Austria. La mattina del 20 marzo una pattuglia rimane tagliata fuori in territorio nemico, mentre sta per avere inizio la battaglia di Novara: una pericolosa avventura che dura tre giorni.