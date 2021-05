Montichiari, Bibliomovie3: incontri e visioni online per scoprire e riscoprire il cinema

Sei un/ una appassionata di cinema? Ti piace l'idea di fare qualcosa di diverso?

Bibliomovie è per te! E' un progetto completamente gratuito del Comune di Montichiari e della biblioteca in collaborazione con la CINETECA DI BOLOGNA.



L'iscrizione consente la visione dei quindici film del mese, selezionati per il programma IL CINEMA RITROVATO.

Si tratta di una scelta di film restaurati dal laboratorio di Cineteca e da altri istituti internazionali: film ritrovati miracolosamente da rigattieri o in un armadio, oppure grandi film che hanno perso lo smalto.

Se vuoi provare l'emozione di scoprire film che non avresti mai visto in televisione o sulle piattaforme commerciali, ecco una bella proposta!



All'inizio del periodo di visione si terrà un incontro online di presentazione con un esperto di Cineteca, a cui seguirà, verso la conclusione, un altro incontro di libero scambio di opinioni, pareri sulle visioni effettuate, per ritrovare insieme, anche se dal salotto di casa, il piacere di parlare, discutere e riflettere sul cinema... nella speranza di tornare in sala presto!

Non vi è nessun obbligo di un numero minimo di visioni; la piattaforma MYMOVIES consente la scelta libera delle modalità di visioni (orari, interruzioni, riprese etc).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...