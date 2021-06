Iseo: Cinema Estate 2021

2€ per gli adulti e di 1€ per bambini e ragazzi fino a 14 anni

Dal 1 luglio al 27 agosto a Iseo è in programma la rassegna cinematografica “Cinema Estate 2021”. Le otto pellicole scelte (scarica la locandina per maggiori informazioni sui titoli) per allietare iseani e turisti saranno proiettate in suggestive location del comune come il Piazza Mazzini, il Lido Sassabanek e la Piazza Porto Pescatori a Clusane.

Nel mese di luglio le proiezioni inizieranno alle ore 21.30, nel mese di agosto alle ore 21.00.

Prenotazione obbligatoria contattando l’Infopoint Lago d’Iseo e Franciacorta.



