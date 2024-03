“Hey! Che fai a Pasquetta?”. La domanda è rituale, l’appuntamento ormai un grande classico di primavera, la risposta sempre la stessa e la direzione obbligata: dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno radunato nel parco di Villa Mazzotti migliaia e migliaia di persone, “Party Chiari” torna anche quest’anno con una terza edizione che si annuncia ancora più ammaliante e memorabile.



L’appuntamento - patrocinato dal Comune di Chiari e già ribattezzato sui social come “il piu? cool della Pasquetta bresciana” - è organizzato da Eatinero in collaborazione con Swang Summer Festival e di fatto apre la stagione 2024 del brand bresciano-milanese, leader a livello nazionale nel mondo dello street food e dell'organizzazione di eventi, che proseguirà poi per tutta l’estate fino a settembre inoltrato con vocazione itinerante e “scali” in tutta la Lombardia.



In scia ai lusinghieri riscontri dell’ultima edizione, sostanzialmente l’impostazione di “Party Chiari” rimarrà invariata anche quest’anno nei suoi elementi strutturali caratterizzanti complici nell’atmosfera (parco, sole, aria aperta, vibrazioni positive, street food da tutta Italia, ottima musica e ottimi drink...); l’area food truck, verrà potenziata nelle postazioni e ampliata nella proposta, in modo da elevare ulteriormente la qualità e la varietà dell’offerta, nonchè velocizzare l’attesa durante il servizio.



Sarà dunque una grande occasione di festa per giovani e famiglie, con intrattenimento a 360°, impreziosito da una location d’eccezione, Villa Mazzotti appunto, che aprirà le porte al pubblico dando la possibilità di godere della sua architettura liberty e dei suoi meravigliosi spazi verdi.



Dalle 10 alle 22 l’intera area sarà allestita con i food truck di Eatinero.it, operativi a pranzo, merenda, aperitivo e cena per una proposta street food di alta qualità; a corredo, performance di musica live con band e dj set, gli espositori del Vanitas' Market - Handmade in Italy, sport games e sorprese anche per i più piccoli, con giochi gonfiabili, spettacolo di burattini, truccabimbi e letture animate. Non mancheranno tavoli e sedute, ma sarà anche possibile portarsi teli e coperte da casa per rilassarsi en plein air e vivere un'esperienza ancora più immersiva e “green”.



LOCATION

Parco di Villa Mazzotti, Chiari BS. Villa Mazzotti è tra "i luoghi del cuore" del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano. Tra romantiche voliere, vasi, statue neoclassiche e un parco concepito come "un giardino all'italiana", la villa è stata progettata dall'architetto Antonio Vandone di Cortemilia, uno dei maggiori esponenti del Liberty italiano.



PROGRAMMA

10: apertura food truck di Eatinero.it, birrabus di Birra di Classe, Beverage & Cocktail bar di Swang, espositori Vanita's Market, giochi gonfiabili

10.30: spettacolo "Gioppino e Brighella", a cura della compagnia I Burattini di Bonacina 10.30 visite guidate a Villa Mazzotti

dalle 11 alle 19: truccabimbi, il Teatrino di Gigio e il Mare e Libribelli - uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, Librigioco, cantastorie e kamishibai, a cura de La Corte della Carta

14: musica live con BigoyDay. Attivi dal 2016, sono una brass band composta da otto giovanissimi ragazzi legati da una profonda amicizia e accomunati dalla passione per la musica e dalla voglia di divertirsi. Il loro stile è un mix di varie sonorità tra cui spiccano il funk, il pop e influenze musicali che arrivano da ogni parte del mondo, rielaborate in una veste insolita e originale.

14.30: visite guidate a Villa Mazzotti

16: spettacolo "Gioppino, Brighella e Arlecchino nella fiaba di Cappuccetto Rosso", a cura della compagnia I Burattini di Bonacina

16.30: dj set

22: chiusura evento

I FOOD TRUCK DI EATINERO.IT

Operativi a pranzo, merenda, aperitivo e cena

Birrabus: Una selezione di 30 birre artigianali italiane spillate con il Birrabus di Birra di Classe, un beer truck ricavato da uno scuolabus vintage.

Rock Burger: vincitore degli European Street Food Awards 2019 e per la categoria People's Choice 2023, da Torino porta gli hamburger più rock della penisola con carne di vitella piemontese, ingredienti DOP e abbinamenti incredibili.

Gnoko on the road: gnocco fritto accompagnato con salumi, humus e gorgonzola oltre a polpette parmigiane, focaccia con cotto di Parma.

Manicaretto: fish & chips - fritto misto (calamari e mazzancolle) - Sardoncini dell’adriatico - Pollo fritto e patatine - Polpette vegetariane e vegane.

Fumetto: Vincitore degli European Street Food Awards 2021 per la categoria People’s Choice, porta panini gourmet con carne affumicata cotta a bassa temperatura accompagnata da diverse ricette e proposte.

Good Fish: da Brescia panini gourmet a base di pesce con polpo, gambero o salmone e frittini di terra.

Bee Sweety: gelato artigianale della rinomata gelateria di Treviglio e caffe?. Swang: area beverage con acqua, bibite e cocktail.

VISITE GUIDATE A VILLA MAZZOTTI

Scopri la bellezza di Villa Mazzotti, la sua storia e le tantissime curiosità che la rendono unica con le guide turistiche di Arte con Noi. Sarà possibile prenotarsi per le visite direttamente in loco durante l’evento, pagando un piccolo contributo di 5 euro a persona (gratuito per i bambini sotto i tre anni). La prenotazione va effettuata 30 minuti prima della visita allo stand dedicato. Gli orari delle visite sono i seguenti: 10.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00.