Chiari: Auto d'Epoca in Franciacorta

Domenica 10 settembre si terrà il 18° raduno di Auto d’Epoca in Franciacorta. Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 presso Villa Mazzotti a Chiari.

In seguito ad un caffè di benvenuto, i partecipanti si dirigeranno verso la cantina “Derbusco Cives” a Erbusco per una visita e degustazione, per poi effettuare una visita al Museo Storico dell’Auto Luzzago a Roncadelle.

A seguire, le auto percorreranno il Lungolago di Iseo e proseguiranno in direzione Erbusco, dove avrà luogo il pranzo presso il ristorante “Pio Nono”.

Ingresso a pagamento su iscrizione.