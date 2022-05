Che mercoledì al Centro Commerciale Molinetto: tanti buoni acquisto da 50 euro

Prezzo non disponibile

Dal 4 maggio al 27 luglio i clienti del Centro Commerciale Molinetto potranno partecipare al grande concorso “Mercoledì è più buono” e provare a vincere uno dei tanti buoni acquisto da 50 euro in palio.

Giocare è molto semplice. Basterà fare un acquisto minimo di 10 euro ogni mercoledì di maggio, giugno e luglio e caricare in qualunque momento la foto dello scontrino su mercoledimolinetto.it per scoprire subito se si ha vinto uno dei buoni spendibili presso i punti vendita del centro commerciale.

"Mercoledì è più buono"

“Mercoledì è più buono” è un concorso facile ed immediato a cui è possibile partecipare anche da casa, semplicemente conservando lo scontrino del proprio acquisto e accedendo alla piattaforma di gioco con il proprio smartphone.

Il Centro Commerciale Molinetto vuole far felici i suoi affezionati visitatori, premiando la loro costante fiducia e dando loro l’opportunità di fare sempre più shopping nei suoi negozi: i vincitori dei buoni acquisto da 50 euro potranno spendere il premio arricchendo il proprio armadio di capi all’ultima moda, costumi da bagno per la nuova stagione o accessori, rifornendo la propria scarpiera di sandali o sneakers, acquistando nuovi make up, occhiali da sole, bigiotteria o donando nuovo stile alla propria casa.

Il Centro Commerciale Molinetto è il punto dove relax, shopping e intrattenimento si incontrano, è il luogo di riferimento e di unione tra le persone della zona che qui riescono a soddisfare i loro desideri e le loro passioni.