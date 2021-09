“La carica dei Buoni”: grande concorso al Centro Commerciale Molinetto

Dal 10 al 26 settembre, ogni venerdì, sabato e domenica, gli affezionati visitatori del Centro Commerciale Molinetto potranno partecipare al Grande Concorso “La carica dei Buoni”. In palio tantissimi Buoni Acquisto da spendere nei negozi del Centro Commerciale e ad estrazione finale una favolosa e-bike per piacevoli passeggiate tra le strade della propria città o per recarsi al lavoro nel rispetto dell’ambiente. In più vincono anche i negozi di Molinetto: ad estrazione finale tre punti vendita si aggiudicheranno un’esperienza nella natura da condividere con tutto il team.

Come partecipare al concorso

Come partecipare al concorso? I clienti del Centro Molinetto con un acquisto minimo di 30 euro (scontrino unico) effettuato presso i negozi della Galleria, ipermercato escluso, riceveranno: una cartolina con una spesa da 30 euro a 59,99 euro, due cartoline con una spesa da 60 euro a 89,99 euro, tre cartoline con una spesa da 90 euro. Dopodiché grattando la patina della cartolina ricevuta scopriranno subito se hanno vinto uno dei tantissimi Buoni Acquisti da 15 euro in palio.

Nel caso in cui la cartolina dovesse risultare non vincente, i clienti potranno partecipare all’estrazione finale di una e-bike. Come? Compilando e imbucando la cartolina in una delle urne presenti in Galleria.

Il Grande Concorso anche per i negozi

Anche i negozi di Molinetto possono vincere al Grande Concorso “La carica dei Buoni”: i commercianti dovranno semplicemente porre il timbro del proprio punto vendita sulla cartolina, prima di darla al cliente al momento dell’acquisto; ad estrazione finale, saranno estratte tre cartoline con il timbro dei tre negozi che si aggiudicheranno una indimenticabile esperienza nella natura da vivere in compagnia del proprio team.

Il Centro Commerciale Molinetto

Il Centro Commerciale Molinetto è il punto dove relax, shopping e intrattenimento si incontrano, è il luogo di riferimento e di unione tra le persone della zona che tra i negozi e le ristorazioni di Molinetto riescono a soddisfare i loro desideri e le loro passioni: con il Grande Concorso “La carica dei Buoni”, dal 10 al 26 settembre, ogni venerdì, sabato e domenica, il Centro Molinetto realizza i sogni di tutti, anche dei negozianti.

