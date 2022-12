E' già Natale al Centro Commerciale Molinetto

Si comincia con "Caro Babbo Natale..", si prosegue con una bella lista di desideri: è così che inizia la classica letterina in cui i bambini ripongono sogni e speranze, per trovare sotto l'albero il regalo perfetto. Una tradizione che il Centro Commerciale Molinetto vuole celebrare con una dolce iniziativa.

Dal 3 dicembre al 6 gennaio i piccoli visitatori potranno sbizzarrirsi nelle richieste nel "Villaggio di Natale" allestito in galleria. Un piccolo mondo festoso e colorato in cui tutti i bimbi troveranno l'occorrente per scrivere e imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale. E per ricordare questo momento così speciale, si potrà scattare una foto da condividere con amici e parenti sui social.

Ma non finisce qui: il Centro offrirà ai bimbi anche la possibilità di fare un giro sulla giostra a seggiolini. L'occasione giusta per trovare il regalo perfetto e regalare ai più piccoli una magica esperienza.

Per saperne di più è possibile consultare il sito centromolinetto.it e i profili social, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.