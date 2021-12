La giovinezza è sopravvalutata il manifesto per una vecchiaia felice

Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre a una visita da una nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: «Prego, s’accomodi... ». Sto per dirle: “Guardi, c’è un equivoco. Sono qui per mia madre...” sennonché realizzo che i miei amici e i miei compagni di scuola è da quel dì che non sono più da considerarsi dei giovanotti... Nella vita i pensieri più seri e profondi scaturiscono spesso da una sciocchezza. è accaduto anche a Paolo Hendel che, dopo questa buffa coincidenza, si è lasciato andare alla lunga riflessione sull’invecchiamento che ha ispirato questo libro. Una riflessione seria e profonda, oseremmo dire filosofica, e al tempo stesso ironica, lieve, a tratti esilarante, perchè Hendel, di mestiere, ha sempre fatto ridere la gente.



Show all'insegna della Solidarietà



Una serata a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia, realizzata in collaborazione con Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus - Delegazione Lago di Garda.



Il momento solidale



Dopo lo spettacolo si potrà prendere parte a una degustazione di vini spumanti provenienti da tredici paesi presentati alla XIV edizione del Challenge Internazionale Euposia. In questo contesto è possibile lasciare una donazione a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus - Delegazione Lago di Garda. I donatori verranno omaggiati con una delle bottiglie presentate in occasione di questo convegno che si è tenuto a Castelnuovo del Garda sui temi della ripresa e sostenibilità post pandemia dei settori agroalimentari ed enologici.



Bollicine metodo classico, l'inconfondibile Humor di Paolo Hendel e Solidarietà in un'unica serata al Teatro DiM



Per info: https://dimteatrocomunale.it/show-item/la-giovinezza-e-sopravvalutata-il-manifesto-per-una-vecchiaia-felice/