Vezza d'Oglio: Caspolada al Chiaro di Luna

Dopo due anni di stop forzato, torna finalmente la "Caspolada al Chiaro di Luna", in programma a Vezza d'Oglio sabato 4 febbraio. Iscrizioni online sul sito www.caspolada.it.

Nata nell’anno 2001, e? divenuta fiore all’occhiello dell’Alta Valle Camonica richiamando nelle precedenti edizioni appassionati sia da numerose regioni italiane sia da oltreconfine superando le 4.000 presenze.



Partendo dal centro storico del paese e dopo aver calzato le caspole, ci si avventura in un percorso innevato che si snoda lungo il fondovalle per una lunghezza di circa 9/10 Km, attraversando le bellissime e suggestive pinete circostanti l’abitato. Per i meno allenati, o per chi “vuole fare meno fatica”, e? previsto un percorso ridotto della lunghezza di circa 5/6 Km.



Tale avvenimento puo? essere vissuto da tutti, piccoli e grandi, non necessita di alcuna preparazione atletica particolare e il tutto si svolge nella massima sicurezza. Bevande calde e prodotti tipici locali vengono distribuiti a tutti i partecipanti presso i ristori allestiti lungo il percorso; inoltre, al termine della camminata, c’e? la possibilita? di cenare presso il Centro Eventi Adamello o presso i ristoranti convenzionati, trascorrendo una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

L'evento e? gestito e organizzato da uno specifico Comitato che si avvale del sostegno e della collaborazione della Pro Loco, dell’Amministrazione Comunale di Vezza d’Oglio e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio.