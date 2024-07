Un'altra (bella) stagione alla Cascina San Michele, tra i vigneti del Monte Netto, nel cuore del Parco agricolo regionale a pochi passi dalla città. Siamo a Capriano del Colle negli spazi (all'aperto) della cascina restaurata che è spin-off della vicina Cantina San Michele, azienda condotta dai giovani cugini Mario ed Elena Danesi: la Cascina San Michele è l'angolo gourmand per l'aperitivo della domenica, eventi familiari, un appuntamento galante. Ha riaperto al pubblico tutte le domeniche da un paio di settimane e lo sarà fino alla metà di ottobre: per info e prenotazioni 338 3196621 oppure cascina@sanmichelevini.it.

Il menu sotto i tigli della cascina

La cascina risale all'Ottocento, come detto da poco restaurata: tutto intorno una vigna da un ettaro e mezzo dedicata al Barbera, vitigno già usato in zona e nel caso specifico scelto per arricchire il blend di uve da cui nasce il Capriano del Colle Rosso doc di Cantina San Michele. Gli ospiti, sotto il gran portico o all'ombra dei secolari tigli che circondano la corte, potranno degustare un menu veloce e appetitoso, preparato attingendo al repertorio gastronomico di piccoli produttori locali (ovviamente da abbinare ai vini della cantina). Un ricettario informale, ma ricercato nell'abbinamento dei sapori, con alcuni piatti cult come la panzanella pomodoro, basilico e burrata, il ragù contadino con Grana bresciano su fetta di pane grigliato, ampia selezione di salumi e formaggi, perfino le acciughe con burro montato all'olio del lago di Garda.

La cantina e i vini proposti

Sono una decina le etichette di San Michele a disposizione dei commensali, affiancate da una selezione di Champagne e a cocktail e drink d'autore. Il Marzemino rappresenta la base ampelografica dei vini rossi prodotti dalla cantina, sia per le versioni in purezza sia come elemento caratterizzante dei blend rossi. Per i vini bianchi, invece, il vitigno di riferimento è la Turbiana: grazie alla sua versatilità è alla base delle diverse tipologie di bianchi proposti da San Michele, dal metodo classico al bianco da uve botritizzate.

La produzione si distingue per tre linee di prodotto: i Classici, vini storici del Monte Netto: le Selezioni, dove il classico si unisce all'innovazione; le Eccellenze, dove si percorrono strade originali, non battute. In alto i calici, al tramonto e anche più tardi: sul Monte Netto già soffia il vento caldo dell'estate.