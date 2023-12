Per chi ancora non ha deciso come festeggiare l'arrivo del nuovo anno, non mancano gli eventi organizzati in piazza nella nostra provincia. Ricordiamo innanzitutto la grande festa in città, dal concertone in Loggia con Mr. Rain alla musica con dj-set per ballare in castello.



Per chi invece pensa di trascorrere la notte di San Silvestro sul lago di Garda, ritorna anche quest'anno il bellissimo spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Salò: sarà un grande show di luci e colori, nelle splendido scenario della golfo salodiano, che – come sempre – richiamerà migliaia di persone sul lungolago e sulla passeggiata che porta verso la Spiaggia Mulino, per uno incantevole brindisi sulle sponde del Benaco.