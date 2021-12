Eventi di Capodanno 2022: a Brescia concerti e spettacoli

Non potendo ancora festeggiare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno in piazza Loggia, come da tradizione, il palinsesto natalizio del Comune di Brescia propone un ricco programma di eventi culturali per salutare il 2021 (in piena sicurezza).

Gli eventi avranno inizio alle 21.30 e termineranno alle 23, si terranno in spazi opportunamente organizzati e l'accesso sarà consentito solamente entro i limiti di disponibilità dei posti previsti e nel rigido rispetto delle normative vigenti.

L'ingresso sarà libero, con prenotazione obbligatoria e sarà necessario fornire la certificazione verde rafforzata (super green pass).



Gli eventi in programma: