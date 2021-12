Aspettando Santa Lucia (e Babbo Natale) al Canile Rifugio di Brescia

E' la festa di Santa Lucia, e perché no anche di Babbo Natale, al Canile Rifugio di Brescia, la struttura gestita ormai da 20 anni dall'associazione SOS Randagi: l'appuntamento è per domenica 12 dicembre (dalle 11 alle 16) in Via Girelli 6.

“Sarà una bella occasione per scambiarci gli auguri di Natale – fanno sapere i promotori – mangiare una fetta di panettone e delle caldarroste col vin brulè, per i più piccoli farsi una foto con Babbo Natale e lasciare un pensierino per Santa Lucia (e ricevere in dono delle caramelle)”.

Per l'occasione ci sarà anche una pesca di beneficenza, tante idee per pensierini natalizi solidali, oltre agli immancabili gadget come coperte, calendari e una grande novità: le nuovissime felpe. Ma soprattutto ci saranno loro, i pelosi ospiti del canile: in tanti cercano ancora una casa (e una famiglia).