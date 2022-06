Campione Wind Fest

L'11 e il 12 giugno, dalle 8 alle 18, a Campione del Garda è in programma il "Campione Wind Festival", la prima edizione della fiera diffusa dedicata al vento: kitesurf, wingfoil, windsurf e vela. Un incubatore di eventi che si articolerà su più date, con protagonisti sempre nuovi. Apri locandina.

PROGRAMMA



11-12/06 - 8.00 > 18.00

MITU MONTEIRO

DEMO&KITE CLINIC

Lungolago Olcese

PRO LOCO TREMOSINE

REUNION KITE

+39 339 5395629



11-12/06 - 8.00 > 18.00

ELECTRIC FOIL

Spiaggia Nord

LIFT FOIL

REUNION KITE

+39 339 5395629



11-12/06 - 8.00 > 18.00

sAIL CAMP

UNIVELA / ASC LAKE GARDA



11-12/06 - 15.00

FREE DIVING EXPERIENCE

Zona Porto - Sede VCC

Leonessa Diving

+39 348 2844565



11/06 - 17.00

YOGA ON THE BEACH

Spiaggia Nord

Centro Yoga Darshan

Pro Loco Tremosine

+ 39 0365 953185



11/06 - 19.00

POLENTA & SALAMINE

+ DJ SET - DJ SAMUELLI

Piazza Arrighini

ALPINI PIEVE

PRO LOCO TREMOSINE



12/06 - 8.00

OPTIMIST SELEZIONE ZONALE

Under 16 / Under 11

UNIVELA



12/06 - 9.00 > 16.00

SAIL TEST SESSION

ASC LAKE GARDA

+39 377 0971629



12/06 - 11.30 > 15.00

WINGSUP STAR CONTEST

+ WINGFOIL EXHIBITION

Spiaggia Nord

wingfoilcampione.it

+39 392 7943193



12/06 - 18.00

PREMIAZIONI RACE,

CONTEST & EXHIBITION

Piazza Arrighini



12/06 - 18.30

LA LEGGENDA DI MITU

Il racconto di come

nasce un campione

Piazza Arrighini

Pro Loco Tremosine