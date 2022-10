Brescia: "Ora et Labora! Escape Room" al Museo di Santa Giulia

Domenica 30 ottobre alle ore 20 e alle ore 21.15, presso il Museo di Santa Giulia, il pubblico, a partire dai 15 anni di età, potrà vivere un’esperienza entusiasmante ambientata nell’antico Oratorio di Santa Maria in Solario: una vera e propria escape room in cui i partecipanti dovranno “scappare” entro un certo limite di tempo proprio dall’Oratorio, sotto la guida della badessa Angelica Baitelli, risolvendo enigmi che permetteranno di conoscere e svelare gli ambienti e la regola benedettina che qui si praticava. Divertimento e adrenalina assicurati, per una straordinaria esperienza immersiva site specific.

Ingresso: via Musei 81/B

Durata: 75 i minuti

Età: dai 15 anni di età. In ogni gruppo deve esserci almeno 1 maggiorenne

Prenotazioni: CUP (attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00) 030.2977833-834 | cup@bresciamusei.com