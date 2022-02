La "Cappella Sistina" bresciana: San Cristo e Santa Maria in Calchera

La visita parte dalle opere custodite in Santa Maria in Calchera che sono dei capolavori del ‘600 bresciano, presi ad esempio anche da Caravaggio. Successivamente proseguiremo verso l’imponente chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, meglio conosciuta dai bresciani semplicemente come San Cristo. Completamente affrescata nel corso del Cinquecento da Benedetto da Marone e in seguito ampliata e arricchita da Pietro Maria Bagnadore, la chiesa è solitamente definita come la Cappella Sistina di Brescia. Saremo accompagnati da una guida turistica abilitata ed esperta della storia dell’arte e del territorio che ci racconterà la storia di questi gioielli dell’arte bresciana e ci leggerà l’imponente ciclo di affreschi delle due chiese. La prenotazione è obbligatoria dal sito www.lombardiasegreta.com/eventi/