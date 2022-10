Brescia: "Racconti da Brivido" al Museo di Santa Giulia

Lunedì 31 ottobre alle 16.00, sempre al Museo di Santa Giulia i bambini dai 6 agli 11 anni potranno avventurarsi nelle sale più misteriose del Museo per incontrare antichi spiriti che raccontano storie da brivido e poi dar vita a creature spaventose in perfetto stile Halloween. L’incontro terminerà con un…dolcetto, come da tradizione.

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

Attività svolta in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano, Comune di Brescia.

Durata: ore 1.30

Prenotazioni: CUP (attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00) 030.2977833-834 | cup@bresciamusei.com