All'Università degli Studi di Brescia le Olimpiadi delle Neuroscienze 2024

Sabato 16 marzo, presso l’Università degli Studi di Brescia, avrà luogo una stimolante competizione: le fasi regionali lombarde delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Questo evento rappresenta un’occasione unica per stimolare la curiosità e l'interesse di giovani studenti verso la straordinaria complessità del cervello umano.

Questa edizione vedrà la partecipazione di 12 Licei e Istituti di Istruzione Secondaria della Lombardia, tra cui quelli di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese. I partecipanti, giovani talenti pre-selezionati dalle varie scuole, si contenderanno il titolo di "miglior cervello" nella competizione regionale che vedrà i giovani concorrenti impegnati in sfide coinvolgenti, tra cui un maxi cruciverba, prove individuali con domande a scelta multipla e risposte dirette. L’evento avrà luogo nell’Aula A di Medicina in viale Europa 11, con inizio alle ore 9:00.

Nella stessa mattinata, la Prof.ssa Debora Brignani, Docente di Neurofisiologia presso l’Università degli Studi di Brescia, intratterrà i ragazzi con la presentazione dal titolo “A spasso per le connessioni neurali". Un'occasione unica per i partecipanti di approfondire il funzionamento dei network cerebrali attraverso le neurotecnologie, come la stimolazione magnetica transcranica e le interfacce cervello-computer, apportando nuovi traguardi in ambito medico e terapeutico.

I primi tre classificati della fase regionale riceverà in premio un notebook che accompagnerà il suo percorso di studi. Il primo classificato avrà l'onore di partecipare alla fase nazionale che si terranno il 17-18 maggio 2024 presso l'Università degli Studi Roma Tre a Roma. Il campione italiano avrà poi la possibilità di competere a livello internazionale nell'International Brain Bee, che si svolgerà in due fasi. Alla prima fase, che si svolgerà da remoto in forma virtuale tra settembre e ottobre 2024, parteciperanno i vincitori delle competizioni nazionali di ogni Stato concorrente. I migliori classificati alla competizione internazionale verranno invitati a partecipare all’International Brain Bee NextGen, che si terrà in presenza a Boston, USA, nel mese di luglio 2025, in occasione dell’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC).

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito nazionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Anche quest’anno l’evento è patrocinato dal Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università degli Studi di Brescia e si svolgerà grazie al sostegno prezioso della Fondazione Camillo Golgi e all'apporto generoso dell'azienda Trony (c.c. Campogrande).