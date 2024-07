Brescia: la prima tappa del Giro d'Italia Women

Domenica 7 luglio arriva in città la prima tappa a cronometro del giro d'Italia Women, organizzato da Rcs Sport in partnership con Fci - Federazione ciclistica italiana: da Brescia, in otto tappe le atlete arriveranno fino a L'Aquila.

Le squadre partecipanti saranno presentate sabato 6 luglio, dalle 18 alle 19.15, in piazza Loggia. Sempre da qui, alle 11,30 di domenica, prenderà il via la competizione. Le concorrenti partiranno a distanza di un minuto l’una dall’altra e percorreranno un tracciato di 15,7 chilometri che raggiungerà la località Fantasina, a Cellatica, e si concluderà in via Gramsci. La gara terminerà alle 14.30 circa con l’arrivo dell’ultima atleta. Per l'occasione, anche Palazzo Loggia sarà vestito a festa: si illuminerà di rosa nella notte tra sabato e domenica.

Il tracciato

Il tracciato comprenderà: piazza della Loggia, via X Giornate, corso Zanardelli, via Mazzini, piazza Martiri di Belfiore, Galleria Tito Speri, via Pusterla, via Leonardo da Vinci, via Volturno, via Colombo, via Scarampella, via dei Cominazzi, via Torricella di Sopra e, al di fuori del territorio del Comune di Brescia, via XXV Aprile a Cellatica.

Le atlete invertiranno la marcia alla rotonda in corrispondenza con via dei Prati a Cellatica e, dopo essere passate nuovamente per via XXV Aprile, rientreranno in territorio comunale percorrendo via Torricella di sopra, via dei Cominazzi, via Scarampella, via Colombo, via Volturno, via Leonardo da Vinci, via Pellico, via del Castello, via Avogadro, piazzale Arnaldo, via Spalto S.Marco, via Vittorio Emanuele II e via Gramsci (arrivo).