Brescia: For Future Fest

A Brescia migliaia di studenti e attivisti si preparano a scendere in piazza per "For Future Fest", lo sciopero globale per il clima in programma sabato 4 marzo.



L'appuntamento è alle 9 in piazzale Arnaldo: il corteo sfilerà poi per le vie del centro storico, prima di arrivare in piazza Duomo. Tra gli ospiti più attesi ci sono Martina Macciché, scienziata e fotoreporter, e Leila Belhadj Mohamed, esperta di risorse e di geopolitica.