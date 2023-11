Brescia: tutti gli eventi delle festività di Natale 2023

Anche quest'anno, l'amministrazione comunale di Brescia propone un nutrito calendario di iniziative che accompagneranno la città, centro storico e quartieri, durante le feste natalizie e fino a venerdì 5 gennaio.

Nel palinsesto sono inseriti eventi tradizionali e classici della programmazione natalizia: la pista del ghiaccio con le frittelle e lo zucchero filato, il festival “La Strada Winter” con i suoi spettacoli originali, le favole raccontate nelle biblioteche cittadine, organizzate e gestite dal Sistema Bibliotecario Urbano, i mercatini tematici con i prodotti del territorio e la Notte di Capodanno, con tante proposte che renderanno unica l’ultima notte dell’anno.

Non poche anche le novità tra le quali la rassegna "Favole a Palazzo" ospitata a Palazzo Facchi in corso Matteotti 74 e dedicata ai bambini dai tre ai dieci anni; i nuovi progetti speciali a MO.CA e al Museo di Scienze e “Twins Dinner”, la cena speciale dedicata alle città gemellate che promuoverà il patrimonio enogastronomico bresciano in Europa.

Sarà riproposto il servizio di babysitting qualificato, proposto da Duc Brescia per consentire lo shopping in serenità ai genitori e verrà predisposto il sistema di delivery dedicato a turisti e visitatori. Gli orari delle attività commerciali del Duc saranno estesi con orario continuato il giovedì e apertura straordinaria tutte le domeniche pomeriggio dal 26 novembre al 24 dicembre 2023.

In collaborazione con Brescia mobilità verrà riproposto anche "Il biglietto unico" nelle giornate festive dal 3 al 24 dicembre durante le quali sarà possibile viaggiare per tutta la giornata con un solo biglietto ordinario, valido sia per le corse in bus sia per i viaggi in metropolitana.