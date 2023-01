Brescia: tutti gli eventi nel giorno dell'Epifania

Prosegue "Buon Natale Brescia", il palinsesto natalizio della città, tornato nella sua veste più tradizionale con eventi diffusi nelle piazze e nelle vie della città, superate tutte le restrizioni dovute al covid.

Cosa fare il giorno dell'Epifania

Venerdì 6 gennaio, alle 10.45, con partenza da Chiesa di Santa Crocifissa Di Rosa, si terrò un concerto itinerante di zampognari.



Il Museo di Santa Giulia e la mostra La città del Leone. Brescia nell'età dei comuni e delle signorie saranno a ingresso gratuito per tutti i bresciani residenti in città e in provincia.



Dalle 16 alle 24, in vicolo Due Torri, in via Milano 140, in contrada del Carmine, in via Nino Bixio e in piazza Rovetta, continua E-Ventum - Festival delle luci d’artista. E-ventum si pone l’obiettivo di neutralizzare ogni distanza tra artista e fruitore, entrambi attori sul terreno comune dello spazio urbano. Cinque installazioni di light art realizzate da quattro artisti per trasformare il quartiere Carmine in un museo luminoso a cielo aperto, modificando l’ambiente e la percezione dello spettatore grazie a opere in grado di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensoriale, che può essere letta come un moderno concetto di sublime, capace di innalzare l’animo del pubblico provocando sentimento.



La giostra dei cavalli d’epoca e la pista del ghiaccio in piazza Mercato saranno disponibili per l'ultima giornata. La giostra dei cavalli d’epoca sarà aperta dalle 10 alle 20, mentre la pista del ghiaccio aprirà dalle 10.30 alle 23.