È in arrivo la terza edizione di "Blu in Bici - la Giornata della Bici a Brescia": domenica 12 maggio, la città ospiterà un'intera giornata dedicata alle due ruote con l'obiettivo, spiega Palazzo Loggia in una nota, "di creare una community forte e stabile e promuovere la cultura della ciclabilità, unendo in un momento di festa chi della bici ha fatto la propria principale passione, ma anche chi la usa saltuariamente e chi non la utilizza affatto ma potrebbe aver voglia di iniziare".

Proprio per questo motivo, sarà una "domenica ecologica": dalle 9 alle 18, il centro storico sarà chiuso al traffico, Comune e il gruppo Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l'intera giornata sui mezzi pubblici con il biglietto unico.

Il divieto di circolazione varrà in particolare per l'area delimitata esternamente dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo, ma l’invito per tutti è quello di muoversi in bicicletta o coi mezzi pubblici.

Per agevolare tutti coloro che vorranno provare una giornata senza auto o che vorranno trasportare la propria bicicletta con la metropolitana per raggiungere "Blu in Bici", si potrà sfrutta il biglietto unico: i ticket di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata e non solo per il consueto periodo di validità; potranno essere acquistati tramite tutte le modalità messe a disposizione da Brescia Mobilità, pertanto anche in caso di acquisto con Bresciapp! o Viaggia con un Beep, il sistema di pagamento contactless attivo all’interno delle stazioni metro e a bordo autobus.