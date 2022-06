Brescia: tornano le cene di quartiere, il programma completo

L'associazione Palco Giovani, con il patrocinio e il contributo del Comune di Brescia, gli amici della Cascina Riscatto Odv, l’associazione Alberi di Vita, organizzano tra giugno e settembre dodici cene all'aperto con concerti o animazioni. Le cene di quartiere, giunte ormai alla quarta edizione, vengono ancora una volta proposte non solo come occasione conviviale ma, soprattutto, per il valore aggiunto che sanno trasmettere: trasformare spazi urbani, come giardini o piazze, in luoghi di festa e condivisione.

Con qualche ora di lavoro in gruppo per l'allestimento, che rientra negli obiettivi di cittadinanza attiva e progetti di rafforzamento delle comunità che stanno molto a cuore a Palcogiovani, il gioco è fatto. E così le persone sole e anziane possono partecipare e stare in compagnia dei vicini, le famiglie ne approfittano per non pensare a cosa preparare per la cena e qualcuno può perfino festeggiare il compleanno. La semplice formula della cena, servita fra le 19.00 e le 20.45, diviene un’occasione per il quartiere di trovarsi e conoscersi.

Collaborazione preziosa e fondamentale è quella con Dussmann, azienda tedesca ben radicata anche in Italia che, grazie alla presenza di una succursale bresciana, collaborerà cucinando e servendo i pasti ai commensali. La scelta sarà fra due primi e due secondi, acqua, pane, caffè e dolce. Dussmann garantirà una particolare attenzione alle intolleranze alimentari, con piatti personalizzati. Ogni organizzatore raccoglierà le adesioni entro 10 giorni dalla data della cena.

Ma non basta! A fine cena, dalle 21.00, il Cipiesse di Rezzato - incaricato dal Comune per l'animazione estiva dei quartieri - proporrà musica dal vivo.

Novità di questa edizione saranno le tovagliette che sono state disegnate da alcuni alunni delle classi quarte della scuola primaria Angelo Canossi, Istituto Comprensivo Sud 3 Rinaldini, e stampate grazie all’aiuto di Fondazione Asm.

Cartapani e Abaribi, due aziende con radici profonde nel territorio bresciano, garantiranno caffè e dolce per tutti. Rete Cauto, da quest';anno, si aggrega a supporto di tutte le cene di quartiere fornendo del materiale per contenere i costi delle serate.

Il programma delle cene