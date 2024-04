Brescia: Campiani Trail

Domenica 7 aprile si svolgerà la " Campiani Trail" corsa podistica valida per il secondo trofeo Brixia Metal Finish, Memorial Pierino Vanoglio e inserita nel Challenge Trail Running UISP Brescia.

La partenza è fissata alle 8.30 in Brixia Metal Finish in via Collebeato 22 a Brescia, il tracciato prevede un percorso di 18 km con 950m di dislivello per gli amanti del trail running che si sviluppa sui sentieri collinari dei comuni di Collebeato, Cellatica e Concesio.

E' previsto anche un percorso non competitivo di 6 km adatta a tutti. Al termine della gara è previsto un ristoro con birra artiginale, pane e salamina.

La partecipazione messima è di 400 atleti. L'iscrizione si può effettuare fino al giorno della gara, salvo esaurimento dei pettorali. Per registrarsi ci si può recare al negozio “Sportland” di Elnos o di S. Eufemia oppure sul sito: www.wedosport.net.