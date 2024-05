La corsa più bella del mondo scalda i motori, mentre la città si prepara a far festa con la tradizionale Notte Bianca, in programma nella giornata conclusiva della manifestazione.



L'edizione 2024 della Freccia Rossa partirà da Brescia martedì 11 giugno (punzonatura 8:30-11:30, inizio tappa alle 12:30) e passerà da Bergamo, Novara e Vercelli, prima di giungere a Torino per il primo traguardo di tappa.

Il secondo giorno, il convoglio inizierà la discesa verso sud scollinando le Langhe e attraversando il centro di Acqui Terme per poi fare rotta a Genova, novità assoluta della 1000 Miglia, dove gli equipaggi sosteranno per il pranzo. Continuando sulla costa tirrenica, la gara arriverà fino all’arrivo di Viareggio.

La terza tappa vedrà la discesa verso la Capitale: la corsa virerà verso l’entroterra passando da Lucca fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio l’ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, Viterbo e Ronciglione e la conclusione a Roma in via Veneto.

Con la quarta tappa, gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto e poi Solomeo, sede del pranzo. Dopo il break sarà il turno di Siena e Prato e dei passi della Futa e della Raticosa, che precederanno l’arrivo a San Lazzaro di Savena (Bologna).

Nella giornata finale di sabato 15 giugno, il percorso toccherà Ferrara, Bovolone e VillaFranca, poi il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò per finire con la classica passerella in Viale Venezia (dalle 13.30 in poi).



Quest'anno la premiazione tornerà in piazza Loggia (ore 19:30), a seguito della quale avrà inizio la tradizionale Notte Bianca: musica e concerti animeranno il centro cittadino, mentre bar e ristoranti – coi loro tavolini in strada – accoglieranno i visitatori in arrivo a migliaia da tutto il Nord d'Italia: sarà, come sempre, una memorabile giornata di festa.