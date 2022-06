Brescia: "Take a bite…of art", la prima museum escape alla pinacoteca Tosio-Martinengo

La prima Museum escape a Brescia!- Un’esperienza immersiva in cui il museo diventa più interattivo che mai!



Un’oscura profezia attorno alla Pinacoteca Tosio - Martinengo e alle sue opere. Solo la soluzione di una serie di indovinelli potranno non farla avverare. Attenzione e intuito saranno fondamentali per completare gli enigmi che, sala dopo sala, verranno proposti ai giocatori. Indizi e soluzioni saranno racchiuse all’interno di sculture e quadri. Al termine della Museum Escape i partecipanti verranno ricompensati con l’aperitivo di Schiaccia Brescia.



Gallery

Il progetto è in collaborazione con la start up Garipalli e con Schiaccia Brescia, uno dei nostri PTM Friends.